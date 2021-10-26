Омскую школу закрыли на карантин из-за вспышки в ней ковида

Вспышку коронавируса выявили среди учителей. Фото: Алексей ФОКИН

Ситуация с ковидом в Омской области не из простых. Тем не менее, в региональном правительстве решили не вводить режим нерабочих дней раньше 30 октября. А вот учащиеся школы в Оконешниковском районе отправились на вынужденное дистанционное обучение. Учиться они будут не в классах, а дома.

Дело в том, что в школе села Любимовка зафиксировали вспышку коронавируса. Болеют в основном учителя. Из-за этого учебное заведение по предписанию Роспотребнадзора закрыли на карантин. В ближайшее время там проведут санитарную обработку.

- Что касается обучающихся данной школы, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 не выявлено, - сообщили сайту "КП-Омск" в администрации Оконешниковского района.