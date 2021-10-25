Специалисты Роспотребнадзора по Омской области проводят проверки работодателей из-за нарушений требований о вакцинации против коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Омской области возбудило в отношении работодателей 75 административных дел из-за нарушений требований о вакцинации против коронавируса. Речь идет о требовании вакцинировать 60% сотрудников.

В рамках проверок омский Роспотребнадзор не обнаружил нарушений в отношении 11 учреждений. Где уровень охвата прививками составлял от 60 до 100 процентов. В то же время проводились внеплановые проверки, поводом которых служили конкретные жалобы на нарушение «прививочного» законодательства.

По результатам эпидемиологического обследования очагов новой коронавирусной инфекции возбуждено 14 дел об административном правонарушении в отношении юридических лиц, где заболели не привитые сотрудники. В их числе детский сад № 134 комбинированного вида, Нижнеомский детский сад № 1, Русско-Полянский детский сад № 5, средняя общеобразовательная школа № 90 имени Д.М. Карбышева, детский сад № 344, гимназия № 159 г. Омска .

По окончании расследований в случае выявления нарушений протоколы будут направлены в судебные органы для рассмотрения.

Предусмотрена ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. Нарушения караются административным штрафом на граждан в размере от пятнадцати до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.