Регоператор провел противовирусную дезинфекцию

Антиковидная обработка проводилась специальным дезинфицирующим газом, уничтожающим вирусы и бактерии. После обработки распыленные препараты какое-то время сохраняют свои свойства и защищают людей от распространения и размножения вирусов на поверхностях.

«Компания уделяет большое внимание профилактике коронавирусной инфекции, - рассказал генеральный директор компании «Магнит» Карен Егоян. - Все сотрудники обеспечены возможностью дезинфицировать руки на рабочем месте, ежедневно выдаются средства индивидуальной защиты, регулярно проводится уборка помещений, большая часть сотрудников, за исключением те, кто имеет отвод по медицинским показаниям, прошла вакцинацию. В настоящее время в связи с ростом заболеваемости по всей стране, в компании усилены меры по дезинфекционной обработке помещений и мусоровывозящего транспорта».

В пресс-службе «Магнита» также добавили, что обработка проводится по рекомендации Роспотребнадзора, так как дезинфекция является эффективной мерой против распространения опасного вируса.

Регоператор продолжит работать в обычном режиме несмотря на введение очередного локдауна.