Заболел? Останься дома!

Алгоритм: что делать, если вы или ваш родственник заболели коронавирусной инфекцией?

- Оставайтесь дома и срочно вызывайте врача. - Больной коронавирусной инфекцией должен соблюдать режим изоляции, он не должен выходить из дома на весь период карантина даже для того, чтобы купить продукты (необходимо пользоваться службой доставки или волонтерами, или продукты могут доставить родственники, оставив у двери).

- Ходить в аптеку также не нужно: врач при выходе к больному новой коронавирусной инфекцией доставляет лекарственные препараты на дом.

- Если заболел кто-то из родственников, выделите больному отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1,5 метра от больного.

- Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.

- Часто проветривайте помещение, лучше всего каждые два часа. - Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами. - Выделите больному отдельную посуду для приема пищи. После использования ее необходимо дезинфицировать. Больной должен питаться отдельно от других членов семьи. - Часто мойте руки с мылом, особенно до и после ухода за больным. - Ухаживая за больным, обязательно используйте маски и перчатки, дезинфицирующие средства. - Ухаживать за больным должен только один член семьи.

- В комнате больного используйте дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в домашних условиях, протирайте поверхности не реже 2 раз в день.

- Если Вы сдавали тест ПЦР и у Вас положительный результат, руководствуйтесь данным алгоритмом.

- За лицами, контактными с больным новой коронавирусной инфекцией, медицинское наблюдение осуществляет врач территориальной поликлиники. При любом ухудшении самочувствия необходимо проинформировать врача по телефону.

Напоминаем, что соблюдение больными, лицами с подозрением на COVID-19 и находившимися в контакте с больными COVID-19, обязательного режима изоляции является обязательным требованием санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 N 15.

За нарушение режима изоляции установлена административная ответственность, предусмотренная частью 2 статьи 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит, потеря обоняния. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

Возможные осложнения

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.