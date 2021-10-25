В Омской области завершено проведение государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства

Оценено 1 млн 258 тыс. 869 объектов недвижимости, включая здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, машино-места, помещения коммерческого назначения. По сравнению с предыдущим туром оценки, в 2021 году было оценено на 444 тыс. объектов недвижимости больше.

Расчет кадастровой стоимости объектов недвижимости производился государственными оценщиками Омского центра кадастровой оценки и технической документации на основании методических указаний, утвержденных Минэкономразвития России. Все заинтересованные лица могли направить свои замечания к промежуточным отчетным документам. В период размещения проекта отчета в открытом доступе в бюджетное учреждение поступило 14 обращений в отношении 19 объектов недвижимости. Во всех случаях специалистами областного бюджетного учреждения была проведена проверка расчета кадастровой стоимости. Были учтены дополнительные сведения в отношении 6 объектов недвижимости: о составе имущества и характеристики объектов недвижимости, представленные собственниками, в одном случае - функциональная группа, к которой относится объект недвижимости.

По результатам актуализации кадастровой стоимости общая стоимость объектов недвижимости увеличилась. Это обусловлено объективными изменениями рынка недвижимости, которые произошли за последние 9 лет. На общее изменение кадастровой стоимости повлияло несколько факторов: применение новой методики расчета, общее увеличение количества объектов недвижимости, повышение степени строительной готовности объектов незавершенного строительства, а также оценка объектов, которые не были оценены в ходе предыдущего тура. При этом уровень кадастровой стоимости объектов недвижимости в Омской области остается самым низким среди регионов Западно-Сибирского экономического района. В среднем снижение в отношении объектов коммерческого назначения, административных и бытовых объектов произошло более чем в два раза. Кадастровая стоимость домов малоэтажной застройки в Омске на 53% меньше, чем в Томске, и на 33% ниже по сравнению с Барнаулом. На этот факт в ходе аппаратного совещания обратил внимание глава региона и подчеркнул, что позиция Минимущества в отношении неплательщиков должна быть жесткой.

«Кадастровая переоценка была произведена с учётом методики, которая принята на федеральном уровне. В Омской области самый низкий уровень кадастровой стоимости объектов, другие регионы платят намного больше», – отметил Александр Бурков.

По оценке советника Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области Виктора Жмотова, органам исполнительной власти и представителям оценочного сообщества, действуя сообща, удается разрешать вопросы, которые возникают в ходе внедрения новой методики оценки объектов недвижимости: «Мы стремимся достичь баланса интересов пользователей объектов недвижимости, предпринимателей и специальных уполномоченных органов Омской области в сфере проведения и внедрения кадастровой оценки земельных участков, зданий, сооружений, помещений и иных видов недвижимости».

Итоговый отчет оценки объектов недвижимости прошел проверку центрального аппарата Росреестра на соответствие требований федерального законодательства. Проведены антикоррупционная экспертиза и процедура оценки регулирующего воздействия в отношении проекта нормативного правового акта об утверждении результатов государственной кадастровой оценки по результатам которых замечаний от заинтересованных лиц не поступило. Планируется, что результаты оценки вступят в силу с января 2022 года.

Стоит отметить, что федеральным законодательством для субъектов РФ введена единая периодичность проведения кадастровой оценки. В текущем году завершаются подготовительные мероприятия по предстоящей в 2022 году оценке земель всех категорий, в 2023 году будет проведен новый тур оценки объектов недвижимости. Далее периодичность для проведения кадастровой оценки устанавливается один раз в четыре года.