Омская область продолжает бить рекорды по заболеваемости ковидом

В Омске продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омскую область пришла четвертая волна коронавируса. Это без труда можно проследить по возросшему числу заболевших. Каждый день по статистике Роспотребнадзора фиксируют больше 400 случаев ковида.

По данным на 25 октября, в Омской области за сутки заболели ковидом 435 человек. С начала пандемии заразились уже 94 208 человек.

Выздоровели за сутки всего 152 человека, с начала пандемии 74 170 человек справились с болезнью.

За сутки в регионе зафиксировали 8 смертей. С начала пандемии же в Омской области насчитали уже 2 404 летальных случая от коронавируса.