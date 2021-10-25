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Общество25 октября 2021 11:51

В Омске расселили 16 аварийных домов

Их жильцам купили новые квартиры или компенсировали их стоимость
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
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До конца следующего года планируют расселить еще 31 аварийный дом.

До конца следующего года планируют расселить еще 31 аварийный дом.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Омске, пусть и небыстрыми темпами, продолжается расселение горожан из аварийного жилья.

В этом году получится расселить 16 полуразрушенных домов, это 185 квартир.

– По итогам проведенных в 2021 году аукционов уже заключили 35 муниципальных контактов на приобретение в муниципальную собственность 64 жилых помещений (квартир). Кроме того, с собственниками 8 жилых помещений заключили соглашения об изъятии и выплате возмещения за изымаемые жилые помещения, – рассказали в пресс-службе мэрии.

Также сообщается, что до 2022 года расселят омичей, проживающих в 285 жилых помещениях – это еще 31 многоквартирный жилой дом. Для переселенцев планируется построить новый многоквартирный дом.