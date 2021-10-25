Омичку с тремя детьми выселили из аварийного дома на улицу

Суд лишил омичку жилья, и суд же принял решение о выделении ей новой квартиры. Фото: Артем КИЛЬКИН

В затруднительном положении оказалась омичка с тремя детьми. Она вышла замуж за омича, проживавшего в старом доме. Когда дом признали аварийным, его жильцов приняли решение расселить в другие квартиры, а вот женщине с тремя детьми квартиры не досталось. Суд мотивировал такое решение тем, что в установленном законом порядке омичка с детьми в квартиру не вселялась.

В ситуацию вмешалась прокуратура. Они подали апелляцию. В ходе рассмотрения дела апелляционный суд признал договор соцнайма заключенным со всеми проживавшими в аварийном доме и обязал городскую администрацию выдать многодетной омичке другое жилье.