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Общество25 октября 2021 10:14

Омичку с тремя детьми выселили из аварийного дома на улицу

Получить жилье женщине удалось только после вмешательства прокуратуры
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Суд лишил омичку жилья, и суд же принял решение о выделении ей новой квартиры.

Суд лишил омичку жилья, и суд же принял решение о выделении ей новой квартиры.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В затруднительном положении оказалась омичка с тремя детьми. Она вышла замуж за омича, проживавшего в старом доме. Когда дом признали аварийным, его жильцов приняли решение расселить в другие квартиры, а вот женщине с тремя детьми квартиры не досталось. Суд мотивировал такое решение тем, что в установленном законом порядке омичка с детьми в квартиру не вселялась.

В ситуацию вмешалась прокуратура. Они подали апелляцию. В ходе рассмотрения дела апелляционный суд признал договор соцнайма заключенным со всеми проживавшими в аварийном доме и обязал городскую администрацию выдать многодетной омичке другое жилье.