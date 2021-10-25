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Происшествия25 октября 2021 9:45

Омич попытался выгнать гостей и получил 25 раз молотком по голове

Его гости не хотели так рано заканчивать праздник
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич молотком забил приятеля, который пытался выгнать его из квартиры.

Омич молотком забил приятеля, который пытался выгнать его из квартиры.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске завершили расследование в отношении 38-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве.

Все началось 24 августа 2021 года, когда в доме на улице Лобкова обнаружили труп с проломленным черепом. Криминалисты насчитали около 25 ударов молотком. Убийцу удалось установить по анализу ДНК. Оказалось, что накануне убитый пригласил в гости подозреваемого и его отца. Дружеские посиделки не обошлись без алкоголя. Но со временем хозяин начал выпроваживать гостей, но столкнулся с протестом. Гость взял молоток и забил мужчину насмерть.

- В настоящее время по делу завершено проведение следственных действий, обвиняемый знакомится с материалами следствия, после окончания уголовное дело планируется направить в суд для рассмотрения, - уточнили в пресс-службе следственного комитета.