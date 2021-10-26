В семенах моркови обнаружили сорняк

Опасный карантинный сорняк – амброзию полыннолистную - обнаружили сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области во время проведения карантинного фитосанитарного контроля поступивших партий весовых семян овощных культур.

Засоренная партия под номером 13-01 семян моркови сорта «Витаминная 6» весом 25 кг поступила в адрес оптовой организации от поставщика из Ставропольского края и после расфасовки в пакеты предназначалась для розничной продажи в Омской области. Для того, чтобы не допустить распространения вредоносного сорняка на территории региона, всю партию уничтожили. Амброзия на лугах и пастбищах вытесняет злаково-бобовые травы и резко снижает кормовые качества сена и выпасов. Амброзия полыннолистная опасна и для здоровья людей. Ее пыльца вызывает амброзийный поллиноз.