Пресекли незаконный вывоз

Должностные лица Управления Россельхознадзора по Омской области в этом году с января по сентябрь проконтролировали 269,9 тыс. тонн подкарантинной продукции в сопровождении 11996 фитосанитарных сертификатов. В основном это было зерно и продукты его переработки (94% грузов). Во взаимодействии с сотрудниками Омской таможни пресекли 25 попыток нелегального вывоза в Казахстан более 460 тонн зерна и продуктов его переработки. В 10 случаях отсутствовали фитосанитарные сертификаты, а в 15 случаях зерно пытались вывезти по недействительным ФСС.

Кроме того, сотрудники Управления вместе с таможенниками пресекли 13 попыток вывоза в Казахстан мелких партий подкарантинной продукции (пиломатериалы, овощи, фрукты, торфогрунт) общим весом 25,4 тонн, 41,3 куб.м. без сертификатов, удостоверяющих фитосанитарную безопасность груза. Бланки недействительных фитосанитарных сертификатов у водителей изъяли и возбудили административное производство в отношении виновных. Все грузовые автомобили вернули в Россию для установления фитосанитарного состояния партий подкарантинной продукции и оформления необходимых документов.