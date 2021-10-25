В Омске планируют повысить плату за капремонт в два раза

С омичей хотят брать в два раза больше за капремонт многоквартирных домов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тогда повышение мотивировали тем, что денег в фонде на ремонт домов не хватает, а тариф не меняли с момента его введения. Но до повышения дело не дошло. Сейчас минимальный взнос составляет 6,7 рублей.

Минэнерго опубликовало законопроект, в котором предлагают повысить минимальный взнос почти вдвое. Так, в 2022 году минимальный взнос должен составить 11,43 рубля. Еще через год в 2023 эта сумма увеличится до 11,84 рублей, а в 2024 составит 12,27 рублей. Пока это только проект и в него еще могут внести изменения.