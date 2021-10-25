Здание кафе «Sувлаки» в центре Омска пойдет под снос

В центре Омска хотят снести очередной павильон. Фото: 2 ГИС

В Омске уже давно длится спор между мэрией и ООО «Эдельвейс» за павильон у Юбилейного моста. Там располагается кафе «Sувлаки». Еще весной мэрия потребовала признать павильон самостроем и снести его. Этого они добились в суде. Но владелец оказался не согласен с таким вердиктом. Он попытался оспорить судебное решение, подав апелляцию.

Документ вернули из-за того, что его подписал человек, не имевший на это полномочий. На основании этого суд вернул документы 6 октября. Это означает, что в законную силу вступило предыдущее решение суда, по которому кафе нужно снести. Правда, у владельцев есть еще возможность попытаться оспорить решение о сносе в арбитражном суде в течение месяца.