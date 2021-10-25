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Общество25 октября 2021 6:59

За месяц в Омске бензин подорожал на 70 копеек

Последнее повышение произошло на прошлой неделе
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омским водителям снова придется платить за бензин больше.

Омским водителям снова придется платить за бензин больше.

Фото: Олег Укладов

Многих автомобилистов волнует вопрос стоимости топлива. В последнее время его стоимость держалась неизменной, но в минувший четверг, 21 октября, омских водителей ожидал неприятный сюрприз. Цены на заправках снова выросли. Данные статистики говорят о том, что бензин и дизельное топливо поднялись в цене в среднем на 70 копеек.

Дороже всего литр АИ-92 стоит на заправках «Топлайна» - 46 рублей, а в сентябре его стоимость составляла 45,30 рублей. Для сравнения на «Лукойле» им можно заправиться за 45,27 рублей, а на заправках «Газпромнефти» за 44,25 рублей.

АИ-95 дороже всего обойдется на «Лукойле», сейчас он стоит 49,27, хотя в сентябре он стоил 48,97. Экономнее всего выйдет заправка этой маркой бензина на АЗС «Топлайн», там он стоит 48,35 рублей.

Поднялись цены и на дизельное топливо, в среднем цена за месяц увеличилась на 30-60 копеек на разных заправках. Пока стабильными остаются только цены на газ.