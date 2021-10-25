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Спорт25 октября 2021 5:50

Молодой хоккеист «Авангарда» взял щенка из приюта для бездомных собак

Команда побывала там на днях
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
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Артем Свищев пока не придумал, как назовет питомца. Фото: ХК «Авангард»

Артем Свищев пока не придумал, как назовет питомца. Фото: ХК «Авангард»

Воспитанники хоккейной академии «Авангард» побывали в муниципальном приюте для бездомных собак. Хоккеисты привезли корм и специальные пеленки для животных, а также погуляли и пообщались с подопечными приюта.

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Хоккеисты «Авангарда» помогли приюту
Хоккеисты «Авангарда» помогли приюту
Видео: «ХК Авангард»

Судя по фото и видео с места, радость от процесса получили обе стороны.

Один из спортсменов уехал из приюта с маленьким питомцем. Нападающий молодежной команды Артем Свищев рассказал, что с детства любит собак.

В пресс-службе «Авангарда» пообещали чуть позже рассказать, как назовут щенка.