Молодой хоккеист «Авангарда» взял щенка из приюта для бездомных собак

Артем Свищев пока не придумал, как назовет питомца. Фото: ХК «Авангард»

Воспитанники хоккейной академии «Авангард» побывали в муниципальном приюте для бездомных собак. Хоккеисты привезли корм и специальные пеленки для животных, а также погуляли и пообщались с подопечными приюта.

Смотреть видеосюжет Хоккеисты «Авангарда» помогли приюту

Судя по фото и видео с места, радость от процесса получили обе стороны.

Один из спортсменов уехал из приюта с маленьким питомцем. Нападающий молодежной команды Артем Свищев рассказал, что с детства любит собак.

В пресс-службе «Авангарда» пообещали чуть позже рассказать, как назовут щенка.