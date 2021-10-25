На Омск надвигаются заморозки до -6

Снег, по прогнозам, выпадет уже в начале следующей недели. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Никак не сдается осень - конец октября в Омске выдался очень теплым. В некоторые дни воздух прогревался до +15! Понедельник, 25 октября, станет последним таким теплым и солнечным днем. Ожидается, что днем будет до +12.

Уже с середины этой недели температура начнет понижаться. На среду и четверг, например, обещают всего лишь +3...+4. А уже ночами прогнозируют заморозки до -4 градусов.

Выходные будут прохладные и с дождями. А на следующей неделе синоптики прогнозируют понижение дневной температуры до минусовых значений. На 3 ноября обещают до -3 днем и до -8 градусов ночью. И дальше температура в Омске будет только понижаться. Зима потихоньку берет свое.