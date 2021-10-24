Момент аварии маршрутки с троллейбусом в Омске попал на видео: Пострадало 8 человек

В эти выходные серьезная авария произошла на Ленинградской площади. На перекрестке улицы Масленникова и Проспекта Маркса столкнулись "Газель" и троллейбус. Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что поток машин, поворачивающий с Проспекта Карла Маркса к мосту пропускает встречные машины. Однако 42-летний водитель троллейбуса решил проскочить перед маршруткой. Однако не учел неповоротливость своего транспорта. В итоге произошло лобовое столкновение с "Газелью", которая ехала по маршруту №359.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, в аварии пострадало 8 пассажиров - все они находились в салоне маршрутки. В больницу доставили женщин 34, 44, 53 и 55 лет, 61-летнего омича, двоих 17-летних парней, а также 16летнюю школьницу. У них различные травмы. По факту ДТП полиция проводит проверку.