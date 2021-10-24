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Общество24 октября 2021 10:01

Момент аварии маршрутки с троллейбусом в Омске попал на видео: Пострадало 8 человек

Водитель троллейбуса не пропустил "Газель"
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
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В эти выходные серьезная авария произошла на Ленинградской площади. На перекрестке улицы Масленникова и Проспекта Маркса столкнулись "Газель" и троллейбус. Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что поток машин, поворачивающий с Проспекта Карла Маркса к мосту пропускает встречные машины. Однако 42-летний водитель троллейбуса решил проскочить перед маршруткой. Однако не учел неповоротливость своего транспорта. В итоге произошло лобовое столкновение с "Газелью", которая ехала по маршруту №359.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, в аварии пострадало 8 пассажиров - все они находились в салоне маршрутки. В больницу доставили женщин 34, 44, 53 и 55 лет, 61-летнего омича, двоих 17-летних парней, а также 16летнюю школьницу. У них различные травмы. По факту ДТП полиция проводит проверку.

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ДТП на Ленинградской площади с троллейбусом и маршруткой
ДТП на Ленинградской площади с троллейбусом и маршруткой