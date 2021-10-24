В Омске заговорили о скором введении QR-кодов в общественном транспорте

О возможном введении QR-кодов ранее омичей предупреждали власти. Фото: ВКонтакте

С 8 ноября в Омске все-таки вводят QR-коды для посещения театров, музеев и концертов. Причина - резкий подъем заболеваемости коронавирусом. Власти предупредили: если цифры не пойдут на спад, то в планах введение QR-кодов в общественном транспорте на втором этапе.

Пока же заболеваемость только растет: накануне был побит абсолютный рекорд. В регионе зафиксировали 420 новых случаев. На этом фоне по Омску активно распространяются слухи о скором введении системы QR-кодов в транспорте. Тему активно подхватили различные Telegram-каналы и пресса.

Официальных комментариев от властей пока не поступало. Однако в соцсетях реакция от омичей на возможную инициативу чиновников уже есть. Многие считают, что введение QR-кодов нарушает права сибиряков, не поставивших прививку от ковида. Ведь на каждом углу власти заявляли о том, что вакцинация у нас не является обязательной. А такой мерой чиновники якобы заставляют омичей прививаться. Ведь пользование автобусом или трамваем без QR-кода будет невозможным.

Добавим, накануне в омском минздраве предупредили жителей: за подделку кодов предусмотрена уголовная ответственность.