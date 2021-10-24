В Омске снесли здание, которое собирались признать памятником архитектуры

От возможного памятника архитектуры остались лишь битые кирпичи. ФОТО: Омскрегион

Абсурдная ситуация произошла на территории бывшего судоремонтного завода. Здесь вовсю идет застройка жилого микрорайона "Изумрудный берег". Неподалеку от жилых домов стояло очень колоритное старое здание, которое когда-то было частью частью судоремонтного завода.

Как рассказали в "Омскрегионе", буквально на днях совет при Минкульте обсуждал судьбу этого объекта. Здание было решено внести в список памятников архитектуры. Это должно было случиться совсем скоро. Однако жители обнаружили, что возможного объекта культурного наследия больше нет. Здание снесли неизвестные, от него остались лишь кирпичи и части разрушенной стены.

Так здание выглядело до сноса. ФОТО: Омскрегион

Это последний "осколок", остававшийся от старого здания завода. Постройку считали очень редкой, так как в ней виден пример переходного стиля от сталинского ампира к функционализму 1960-х годов. Теперь это здание утрачено. Кто и зачем его снес, неясно.