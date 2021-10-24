Стало известно, какую сумму блогер оставила себе со сборов на квартиру для омской пенсионерки из бочки

В Омск блогер приезжала вместе с оператором. Фото: Instagram.com

Хэппи эндом закончилась грустная история омской пенсионерки, которая 35 лет прожила в металлической бочке в нечеловеческих условиях. На днях Светлане Васильевне купили новое жилье на Московке. Сибирячке помогла блогер из Москвы Елена Тришина, которая объявила сбор для нее в соцсетях. За три дня удалось собрать почти 2,5 миллиона: на эти средства Светлане Черновой купили квартиру, мебель и дали 50 тысяч рублей на руки. Эту сумму заложили на первые расходы.

Рассказала блогер и о том, сколько из собранных денег она потратила.

- Из суммы сбора я вычла 40 000 рублей на представительские расходы - это билеты на самолет, гостиница и такси. Это была эмоционально сложная неделя и сложный сбор. А еще я заболела, - рассказала своим подписчикам в соцсетях блогер Елена Тришина.