Елки к Новому году в Омске будут стоить от 300 до 500 рублей

Названы цены на елки к Новому году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в Омске заработает около 50 елочных базаров. Их места уже определены. Стала известна и стоимость новогодних деревьев в этом году. В декабре на специальных точках из начнут продавать за 300 - 500 рублей при условии, что высота елки будет 1,5 - 3 метра.

В Главном управлении лесного хозяйства региона сообщили, что оптовая цена для предпринимателей при покупке от 200 деревьев составляет 2 рублей. если партия выше 1 тысячи деревьев - 170 рублей за сосну или елку.

Кстати, нередко предприниматели закупают новогодние деревья за пределами Омской области.