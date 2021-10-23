Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 октября 2021 7:54

Елки к Новому году в Омске будут стоить от 300 до 500 рублей

Деревья к празднику начнут продавать уже в декабре
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Названы цены на елки к Новому году.

Названы цены на елки к Новому году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в Омске заработает около 50 елочных базаров. Их места уже определены. Стала известна и стоимость новогодних деревьев в этом году. В декабре на специальных точках из начнут продавать за 300 - 500 рублей при условии, что высота елки будет 1,5 - 3 метра.

В Главном управлении лесного хозяйства региона сообщили, что оптовая цена для предпринимателей при покупке от 200 деревьев составляет 2 рублей. если партия выше 1 тысячи деревьев - 170 рублей за сосну или елку.

Кстати, нередко предприниматели закупают новогодние деревья за пределами Омской области.