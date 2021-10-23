Омскую пенсионерку, которой блогер помогла собрать деньги на квартиру, продуло в ее жилой бочке

Светлана Васильевна переехала в новое жилье вместе со своей живностью

Грустная история 64-летней крановщицы Светланы Черновой получила счастливый конец. Накануне омская пенсионерка, 35 лет прожившая в металлической бочке, переехала в новое светлое жилье на Московке. Деньги на однокомнатную квартиру ей помогла собрать московский блогер Елена Тришина. Вчера Светлана Васильевна получила ключи от новой жилплощади и уже переночевала там в первый раз.

Помощь и переезд, как оказалось, подоспели вовремя. В последние дни пенсионерка неважно себя чувствует - ее сильно продуло в холодной бочке.

- Светлана Васильевна благодарна всем за помощь. Но она сильно устала за последние дни и просит ее не беспокоить. Светлана Васильевна плохо себя чувствует - в бочке ее продуло, - рассказала сайту "Комсомольская правда в Омске" блогер Елена Тришина, которая помогла пенсионерке.

Вещи из своей бочки Светлана Чернова не собирается. В новую квартиру она увезет лишь иконы и своих питомцев - кошку и собаку.