Омич пытался помешать строительству стелы «Город трудовой доблести»

Вот так будет выглядеть памятный знак, когда его установят. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Недавно в Омске приступили к установке стелы «город трудовой доблести». Это звание Омск получил вместе с другими городами России в 2020 году по указу президента. За место для его установки проголосовали более 60 тысяч омичей. Большинством голосов выбрали место около памятника Труженикам тыла. Недалеко от этого мета находится парк 30-летния ВЛКСМ.

Подрядчик недавно начал работы на отведенном под стелу участке. Территорию огородили забором из профнастила и расчистили место для памятного знака. Но утром рабочие увидели, что на месте будущей стелы кто-то высадил молодые деревья.

По информации мэрии, саженца силами «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» пересадили на территорию парка 30-летия ВЛКСМ, а работы по установке памятника продолжили. Установили и того, кто их высадил. Этим человеком оказался ранее судимый омич. Он ночью незаконно проник на территорию стройки и высадил деревья ровно на том месте, где должны были поставить стелу.