В выходные омичей ждет теплая и дождливая погода

Омичей ждут последние теплые выходные. Фото: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ

Синоптики обещают омичам приятную погоду на выходных. Несмотря на то, что пятница не балует теплом, уже в субботу специалисты Обь-Иртышского УГМС прогнозируют в дневное время до +15 градусов. Такая тенденция сохранится на протяжении всех выходных. Единственным минусом могут стать осадки. Обещают дожди, местами снег.

Судя по более долгосрочным прогнозам, это последние теплые осенние деньки. Ощутимо похолодает уже ко вторнику. И после этого температура установится около +5 градусов днем. Периодически будут идти дожди со снегом.