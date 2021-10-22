Омич сбежал в Новосибирск после кражи украшений на 200 тысяч рублей

Омич украл из шкатулки украшения, пока хозяйка не видела, и попытался скрыться в соседнем городе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

27-летний омич решил воспользоваться беспечностью хозяев квартиры, которые позвали его в гости, и теперь пойдет за это под суд.

Следователи установили, что омича пригласила в гости сожительница его приятеля. Пока он был в квартире, улучил момент и вынул из шкатулки несколько золотых украшений. После этого спокойно ушел. Оказалось, что он украл украшений на 222 тысячи рублей. Их омич заложил в ломбарды и комиссионки, а с вырученными деньгами уехал в Новосибирск. Мужчина надеялся спрятаться там от следствия, но не вышло.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, его место нахождения установили и заключили под стражу. Теперь его дело будут рассматривать в омском суде. Вину подозреваемый полностью признал, но возместить ущерб не смог.