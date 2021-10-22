На какие курорты омичи летали этим летом: исследование Tele2

За сезон отпусков путешественники из Омской области проговорили в аэропортах более 240 тысяч минут и израсходовали шесть тысяч Гб.

Больше всего омских абонентов Tele2 приняли аэропорты Сочи (42%), Краснодара (22%) и Геленджика (11%). Чаще всего путешественники улетали на отдых прямыми рейсами из Омска (46%). Маршруты с пересадкой в Москве выбрали 30% туристов.

По сравнению с 2020 годом количество туристов из Омской области, которые отправились на российские курорты на самолете, выросло на 61%. С мая по конец августа омичи в общей сложности совершили в аэропортах больше 170 тысяч звонков. Общая продолжительность разговоров превысила 240 тысяч минут. Также в ожидании рейса и при получении багажа отдыхающие скачали более 6 000 Гб – на 87% больше, чем за отпускной период в 2020 году.

Всего с мая по конец августа в российские курортные города улетели абоненты Tele2 из 80 аэропортов страны. Наиболее активными месяцами для путешествий на самолете в 2021 году стали июнь и июль. Для сравнения, в 2020 году туристы чаще летали на российские курорты в августе, что было связано с ослаблением ограничений в связи с пандемией. Значительная часть путешественников (39% от общего числа) вылетела из трех московских аэропортов, причем только 47% из них – это жители столицы. Остальные 53% – это абоненты из других регионов, которые, вероятно, путешествовали из домашних регионов с пересадкой в Москве.