Рейды по соблюдению масочного режима будут проводиться чаще

Сегодня, 22 октября, контрольные мероприятия провели в торгово-развлекательных центрах «Маяк-Молл» и «Маяк», а также на Левобережном рынке, который находится на проспекте Комарова. Особое внимание уделялось соблюдению масочного режима и социальной дистанции в местах большого скопления людей.

Проверку проводили сотрудники министерства региональной безопасности, полицейские, представители Роспотребнадзора и мэрии Омска.

По словам начальника отдела контроля министерства региональной безопасности Валентина Кушникова, в соответствии с решением оперативного штаба в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на территории региона было принято решение об усилении мер по контролю за соблюдением масочного режима.

«Мы каждый день проверяем общественный транспорт, торговые объекты. Сегодня было принято решение о введении дополнительных рейдов совместно с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора. Сегодня мы проверили крупные торговые центры на предмет соблюдения масочного режима как посетителями, так и сотрудниками. По фактам выявленных нарушений составлены протоколы в отношении пяти граждан за нарушение масочного режима по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Теперь им грозит штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей», — рассказал Валентин Кушников.

Также он добавил, что усиленные контрольные мероприятия на территории региона будут и дальше проходить каждый день и в случае выявления фактов административного правонарушения на всех граждан будут составлены протоколы.

«Еще раз напоминаю жителям региона: при посещении мест массового скопления нужно соблюдать масочный режим. Сейчас люди уже с пониманием относятся к действующей мере относительно масочного режима. Коронавирус коснулся почти каждой семьи, и любой сознательный человек понимает, что несоблюдение масочного режима представляет угрозу окружающим», — напомнил Кушников.

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Омской области Анастасия Зенюк отметила, что после того, как у человека выявили коронавирус, нужно соблюдать 14-дневный карантин, чтобы не подвергать других опасности.

«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, необходимо соблюдать 14-дневный карантин, так как инкубационный период составляет именно 14 дней. Нужно оставаться на это время на самоизоляции, не заражать других», — пояснила Анастасия Зенюк.