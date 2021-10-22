В Омской области заканчивается первая неделя Всероссийской переписи населения 2020 года

Переписчики продолжают обход своих счётных участков. Граждане, как правило, относятся к визиту переписчика доброжелательно, с интересом. А узнав о возможности переписаться самостоятельно на портале Госуслуг, в большинстве предпочитают воспользоваться именно этим способом. Переписчики в этих случаях не будут проводить опрос, а сверят коды подтверждения участия в переписи и уточнят, все ли проживающие переписались.

Стационарные участки в офисах МФЦ тоже не пустуют: посетители отмечают отсутствие очереди на перепись населения и адекватную продолжительность опроса. Перепись только началась, и впереди ещё есть время выбрать удобный способ: переписаться за 15 минут на Госуслугах – до 8 ноября, ждать переписчика или пойти в ближайший офис МФЦ – до 14 ноября.

Что касается самостоятельного заполнения электронного переписного листа, то такая практика впервые широко применяется в ходе переписи населения , в том числе жителями Омской области. Пройти перепись на портале Госуслуг можно с помощью любого электронного устройства с выходом в интернет до 8 ноября 2021 года. Достаточно иметь стандартную или подтверждённую учётную запись.

Переписной лист на портале Госуслуг заполняется за 5-10 минут и содержит те же вопросы, которые традиционно задаёт переписчик: возраст, национальность, образование, фактическое семейное положение, занятость и источники средств к существованию плюс вопросы о бытовых условиях жизни семьи. После отправки переписного листа участник переписи получает специальные коды подтверждения для каждого члена семьи, которые достаточно предъявить пришедшему переписчику.

– Перепись на портале Госуслуг является оптимальным форматом в сложившихся эпидемиологических условиях: можно переписать всю семью одновременно с одной учётной записи, не выходя из дома, без лишних контактов, – подчеркнула начальник отдела статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств Омскстата Светлана Васильевна Галян.

Двери переписных участков открыты для всех граждан с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Контролёр переписного участка может рассказать, как пройти перепись на портале Госуслуг, примет пожелания о дате и времени визита переписчика или опросит посетителей переписного участка.