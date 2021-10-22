Рыбак под Омском застрял на острове посреди Иртыша, пытаясь спасти лодку

Омич бросился в холодную воду за лодкой и чуть не утонул. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трагедией чуть не закончилась осенняя рыбалка для омича. Он с приятелем отправился в район поселка Красной Горки, чтобы порыбачить с острова. Мужчины удачно добрались до острова и уже начали раскладывать удочки, когда лодку течением понесло дальше. Ее хозяин бросился в воду, надеясь догнать лодку, но из-за сильного течения поймать ее так и не смог. Промокший без теплой одежды омич выплыл на соседний остров. Четверо его товарищей остались на первом острове и пытались докричаться до друга, но им никто не отвечал. Они и вызвали спасателей.

Как рассказали в Аварийно-спасательой службе, звонок поступил в 22:50. Сотрудники оперативно прибыли в село Харино и оправились на лодке на поиски рыбаков. Оказалось, что к ним на помощь уже приплыл на шлюпке матрос с теплохода, который стоял неподалеку. Он привез замерзшего рыбака к приятелям. Всех вместе спасатели доставили на берег. К счастью, никому из них не понадобилась медицинская помощь. Даже замерзший рыбак обошелся только обогревом.