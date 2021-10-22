На территории Омской области зарегистрировано бешенство у крупного рогатого скота

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством указанный населенный пункт объявлен неблагополучным, на территории введен карантин, проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию бешенства.

Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству. На протяжении ряда лет в разных районах области возникают очаги этого опасного заболевания, переносчиками которого в природе являются дикие плотоядные животные – лисицы, корсаки, енотовидные собаки, волки, а в городских условиях – бродячие собаки и кошки.

В 2020 году было зарегистрировано 16 случаев бешенства животных в 12 районах Омской области. Бешенство зарегистрировано у 2 собак, 8 лис, 1 кошки, 4 КРС и 1 енотовидной собаки.

В 2021 году на территории Омской области зарегистрировано 23 очага бешенства.

Управление Россельхознадзора по Омской области контролирует все проводимые мероприятия, направленные на ликвидацию бешенства на территории региона.