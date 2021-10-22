В Омске за сутки ковидом заразились 411 человек

В Омской области коронавирус снова начал активно распространяться.
Фото: Артем КИЛЬКИН
По последним данным Роспотребнадзора, в Омской области продолжает расти заражаемость коронавирусом. За сутки врачи зафиксировали 411 новых случаев, это на 7 больше, чем фиксировали сутки назад. Всего с начала пандемии в Омской области ковидом заразились 92 926 человек.
Относительно стабильным остается число выздоровевших. За сутки прибавилось 349 человек, а с начала наблюдений зафиксировали 73 384 выздоровления.
Продолжают фиксировать и летальные случаи. За сутки в Омске от ковида умерли 10 человек. С начала пандемии в регионе зафиксировали 2 381 смерть от вируса.
Продолжается прививочная компания, в которой поучаствовали уже 666 595 человек. Вторым компонентом привиты уже 552 479 человек, остальные дожидаются второй прививки.