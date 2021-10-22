В парке 30-летия ВЛКСМ высадили уже более 1150 деревьев

Деревья в омских парках высаживают регулярно. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В администрации продолжают озеленение парковых зон Омска. За последний год огромная работа в этом направлении была проделана в парке отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Там с начала 2021-го высадили уже более 1150 деревьев. Весной волонтеры высадили около 1000 растений.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, среди них есть и довольно ценные породы: черемуха виргинская, клен остролистный, сосна обыкновенная и ель голубая. Массовые высадки прошли в апреле в рамках организованной муниципальным предприятия города Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» социальной акции «Посади дерево!», а также в ходе майских посадок волонтерами проекта «Омск – город сад».

Напомним, с инициативой принять участие в акции выступили неравнодушные горожане. Для этого была предложена территория в парке имени 30-летия ВЛКСМ недалеко от Памятника труженикам тыла, где начинается установка стелы «Город трудовой доблести».

Добавим, что также в этом году муниципальным предприятием «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» высажены 84 бархата амурских, 14 сибирских лиственниц, 27 саженцев обыкновенной сосны, 24 пузыреплодника калинолистных, 15 елей сибирских.