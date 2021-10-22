В Омске начали устанавливать стелу «Город трудовой доблести». Фото: Пресс-служба администрации Омской области

После того, как Омску было присвоено звание «Город трудовой доблести», жители выбирали место, где появится стела в честь этого события. Проголосовать онлайн омичи могли на сервисе администрации «Активный горожанин», авторизовавшись через социальные сети, личный кабинет портала Госуслуг РФ или с помощью СМС на номер мобильного телефона.

В итоге омичи проголосовали за площадку рядом с Памятником Труженикам тыла у парка имени 30-Летия ВЛКСМ. И работа по установке стелы там уже началась. Сейчас территория вокруг стелы огорожена забором из профнастила, подрядчик приступил к работам с основанием будущего памятного знака. Напомним, что конкурс на установку монумента выиграл индивидуальный предприниматель Алексей Фроликов. По контракту с администрацией все работы должны быть выполнены до середины ноября.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, в ближайшее время другой подрядчик начнет демонтажные работы и устройство брусчатки и новых бортовых камней на площади у стелы трудовой доблести. Также агрономам городского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» предстоит выполнить комплекс работ с благоустройством и озеленением территории, в частности, на участке, отведенном под стелу, предстоит убрать 2 тополя и 1 рябину, взамен по периметру площади будут высажены 5 крупномерных елей игольчатых, пересажены кустарники барбариса, проведена санитарная очистка сухостойной травы.

Ранее рядом с местом установки стелы волонтеры высадили около 1000 деревьев - черемухи, клены остролистные, сосны и ель. Кроме того, в этом году силами муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» высажены 84 бархата амурских, 14 сибирские лиственницы, 27 обыкновенной сосны, 24 пузыреплодника калинолистных, 15 елей сибирских.