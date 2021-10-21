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Общество21 октября 2021 16:17

Омичей предупредили об уголовной ответственности за подделку QR-кода

С 8 ноября они обязательны при посещении театров, музеев и концертов
Источник:kp.ru
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За подделку QR-кода предусмотрена уголовная ответственность.

За подделку QR-кода предусмотрена уголовная ответственность.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за непростой санитарно-эпидемиологической обстановки омские власти ввели дополнительные ограничения. В итоге QR-коды так или иначе войдут в нашу жизнь. Бизнес и общепит омские власти трогать пока не стали. Но с 8 ноября при посещении музеев, театров и концертов сибиряки теперь обязаны предъявить электронный сертификат о пройденной вакцинации от коронавируса. Это можно сделать с помощью телефона или распечатанного на листе QR-кода.

Тем не менее, находятся люди, которые пытаются подделать данный документ. И за это предусмотрена уголовная ответственность. Об этом омичей предупредили в областном минздраве.

- Еще хуже чувство ложной безопасности, которое создается при покупке поддельного сертификата. Отсутствие поствакцинального иммунитета к COVID-19 может привести к тяжелым формам болезни в случае заражения коронавирусом, - сказали в ведомстве.

Отметим, что, по данным на 21 октября, двумя компонентами вакцины от ковида привились 551 тысяча жителей Омской области.