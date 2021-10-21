Учреждения культуры Омской области готовятся к введению QR-кодов

С 8 ноября, согласно распоряжения губернатора Александра Буркова, в Омской области начнет действовать система QR-кодов в государственных и муниципальных учреждениях культуры: театрах, музеях, в концертных залах и культурно-досуговых учреждениях. В распоряжении говорится, что QR-коды будут проверяться у посетителей, достигших 18 лет. Предъявить необходимо один из следующих документов:

- действующий QR-код, подтверждающий вашу вакцинацию (в распечатанном виде или электронном);

- действующий QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты вашего выздоровления прошло не более 6 месяцев, в распечатанном виде или электронном);

- оригинал сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе;

- оригинал справки на бумажном носителе, подтверждающей, что вы переболели коронавирусом;

- оригинал справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса вакцинации против коронавируса.

QR-коды будут проверяться при помощи смартфона или специальным сканером.

– Для посещения учреждений культуры, согласно распоряжения, будут действовать только два вида документов – подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание. Масочный режим продолжает действовать на территории всего региона, в том числе в учреждениях культуры, – пояснили в министерстве культуры.

Что касается технических вопросов, учреждения культуры должны решить, при помощи каких инструментов сотрудники будут считывать QR-коды посетителей и обучить этому персонал. Сделать это можно как при помощи специальной программы, установленной на смартфон, так и считывающим устройством – сканером QR-кодов.

Перед учреждениями культуры поставлена задача максимально проинформировать зрителей и посетителей о новых правилах посещения, в том числе о сдаче или обмене билетов, если их приобретали на спектакли и концерты, которые состоятся после 8 ноября, но при этом граждане не вакцинированы и не имеют справку о перенесенном заболевании.

– Мы просим омичей отнестись к новым правилам с максимальной ответственностью и пониманием. Учреждения культуры продолжают работать. Театрами, музеями, Омской филармонией запланирован ряд мероприятий, среди которых так любимые омичами театральные и музыкальные фестивали, выставочные проекты. В данной ситуации безопасность посетителей, а также артистов, музыкантов, музейных работников, сотрудников разных служб находится в приоритете. Надеемся, что простое требование показать QR-код или справку от врача на входе не остановит омичей, а кого-то, возможно, сподвигнет поставить прививку, которую все время откладывали на потом, – отметили в министерстве культуры Омской области.

Добавим, что новые правила посещения с 8 ноября также распространяются на культурно-досуговые учреждения, театры и музеи в муниципальных районах Омской области.