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Общество21 октября 2021 13:58

Чтобы сократить пробки, на Иртышской набережной изменят режим работы светофора

По-новому будет работать светофор на Циолковского
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске изменили ражим работы светофора в центре города.

В Омске изменили ражим работы светофора в центре города.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В последнее время по вечерам большие пробки собираются на улице Циолковского от Иртышской набережной до Карла Маркса. Специалисты омской мэрии провели исследования и приняли решение изменить режим светофора на перекрестке Циолковского и Иртышской набережной.

Ввести изменения решили в работу светофора с 16 до 20 часов. Длительность зеленного сигнала для транспорта, едущего по улице Циолковского, в этот промежуток времени будет увеличена. В другие часы светофор продолжит работать в прежнем режиме. Как отметили в мэрии, специалисты продолжат мониторинг дорожной обстановки.