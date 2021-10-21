«Росводоканал Омск» построит на улице Мельничной новый коллектор

Напомним, 12 октября 2021 года произошло обрушение свода канализационного коллектора диаметром 600 мм в Старом Кировске.

Действующий железобетонный самотечный коллектор введен в эксплуатацию 1989 году. При его строительстве были допущены нарушения строительных норм – не выдержан уклон необходимый для канализационных трубопроводов, а также использовался бетон недостаточно высокого качество. Еще одним неблагоприятным фактором, повлиявшим на нормальную работу коллектора, стало незаконное подключение канализационных сетей микрорайона Ясная поляна с последующей транспортировкой стоков в магистраль водоотведения. Как следствие, коллектор по ул. Мельничной работает с наполнением 100%. Все эти причины привели к разрушению свода коллектора после 32 лет службы при плановом сроке эксплуатации в полвека.

В день поступления информации об обрушении коллектора, на месте провала была оперативно установлена перекачивающая техника, развернуты рукава и организована перекачка поступающих сточных вод. Параллельно специалисты водоканала оценили возможные варианты устранения нештатной ситуации. Сначала планировалось санировать разрушенный участок, проложив трубу внутри существующего коллектора с небольшим уменьшением его диаметра. Следует отметить, что трасса существующего коллектора проходит рядом и частично по территории детского сада №112. А санация влечет за собой организацию стартового и приемных котлованов, что могло создать неудобства для дошкольников и их родителей.

Чтобы снять риски обрушения коллектора и потенциальные угрозы для горожан, специалисты решили изменить трассу существующего коллектора и построить открытым способом новый трубопровод диаметром 600 мм и протяженностью 210 погонных метров. При строительстве будет использована пластиковая гофрированная двухслойная труба «Корсис», предназначенная для канализационных сетей. На новой трассе установят 4 канализационных колодца для обслуживания сетей. Все работы планируется провести в течение месяца.

Отметим, что мероприятия по реконструкции сетей водоотведения будут произведены за счет средств инвестиционной программы омского водоканала.