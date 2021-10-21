Омичка поверила в то, что ей отправили миллион долларов по почте, и лишилась 300 тысяч рублей

Омичка лишь однажды попробовала связаться с иностранцем по видеосвязи, но не смогла его увидеть. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жертвой довольно необычного онлайн-мошенничества стала 50-летняя омичка. Все началось с того, что она зарегистрировалась на сайте знакомств, где ей начал писать Филлип Бенджамин. Мужчина представился доктором из Иордании и предложил общаться. Некоторое время переписка продолжалась в мессенджере. Однажды омичка даже попыталась связаться с мужчиной по видеосвязи, но из-за плохой связи ничего не получилось. После этого Филлип сказал, что собирается в Омск. А дальше схема мошенничества приобрела необычный поворот.

Мнимый возлюбленный не стал просит у омички денег, а даже наоборот. Он сказал, что ему выплатили миллион долларов за работу, и он отправил эти деньги посылкой по почте возлюбленной. Женщина удивилась, но посылку отслеживала. Все это время мошенник поддерживал с ней контакт. Спустя время женщина получила сообщение от службы доставки, что миллион задержан на границе Турции. Чтобы его пропустила таможня, нужно выплатить 3000 долларов, около 350 тысяч рублей. Женщина созвонилась с иностранным возлюбленным и согласовала все действия. Для оплаты омичка взяла кредит. Вот только в назначенный день заветный миллион долларов так и не пришел, а Филлип перестал выходить на связь. После этого омичка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело за мошенничество, расследование продолжается.