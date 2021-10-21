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Общество21 октября 2021 12:44

Навес на остановке «Коммунальная» установят до конца года

В дело пришлось вмешаться прокуратуре, но остановку там и так планировали
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Спрятаться от непогоды на остановке омичи смогут еще до конца года.

Спрятаться от непогоды на остановке омичи смогут еще до конца года.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске прокуратура обратила внимание на отсутствие павильона и другие нарушения на остановке «Коммунальная» в нефтяниках. Там не было навесов, ограждений, лавочек и урн. На основании проверки прокуратура обратилась в суд, который обязал администрацию остановку установить.

В пресс-службе мэрии объяснили, что установка павильона и без того была предусмотрена планом до конца 2021 года. Отклоняться от него мэрия не собирается.

- До конца текущего года на остановке общественного транспорта «Коммунальная» силами БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» будет установлен павильон ожидания и соответствующая инфраструктура, - прокомментировали в администрации.