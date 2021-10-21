Директор лесхоза в Омской области пять месяцев не платил работникам зарплату

Рабочим лесхоза в Омской области выплатили зарплату только после заведения уголовного дела на начальника. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омской области под уголовное дело попал директор лесхоза в Большереченском районе. Его обвиняют в невыплате заработной платы.

По данным следствия, без денег остались 27 человек. Им не оплачивали работу в течение 5 месяцев с декабря 2020 года до мая 2021 года. Директор имел финансовую возможность выплатить зарплату, но все равно не сделал этого. Он накопил долгов на 1 миллион 173 тысячи рублей. Эти деньги ушли на оплату работы контрагентов.

Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, в ходе следствия директор полностью выплатил долги по зарплате в полном объеме, поэтому уголовное дело прекращено.