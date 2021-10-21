Омск установил новый антирекорд по коронавирусу

В Омске начинает расти заболеваемость ковидом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области заражаемость ковидом снова начала расти. Теперь это можно легко увидеть по показателям статистики. По данным Роспотребнадзора, вчера в Омской области зафиксировали 402 случая ковида, а сегодня установлен новый антирекорд, 404 случая. Всего с начала пандемии в Омской области выявили 92 515 случаев заражения.

За сутки выздоровели 387 человек. За все время пандемии справиться с вирусом удалось 73 035 людям.

К сожалению, фиксируют и летальные исходы. За прошедшие сутки от ковида в регионе умело 10 человек, а за все время пандемии этот показатель составил 2 371.