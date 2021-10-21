Полицейские задержали сельчанина, который уничтожал леса на севере Омской области

Лесоруба обнаружили по следу от его грузовика. Фото: УМВД России по Омской области

В полицию обратился представитель Тарского лесничества. Он сообщил, что на участке возле деревни Фрунзе неизвестные по ночам рубят лес и делают это, по всей видимости, незаконно. Кроме того, лесничий запомнил и сообщил номера КамАЗа предполагаемого преступника.

Выехавшие на место силовики по следу от колес грузовика обнаружили лесоруба. Он не смог объяснить, чем занимался в лесу и оттуда у него взялся полный кузов древесины. Его доставили в отдел полиции.

Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

В ходе разбирательств выяснилось, что 30-летний злоумышленник привлек к работе местного жителя. Разрешения на заготовку древесины у них не было.

– Всего в результате проведенной проверки было выявлено три места незаконной рубки деревьев лиственных пород в объеме более 160 кубических метров, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Главному управлению лесного хозяйства Омской области причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму почти 775 тысяч рублей.

Ранее фигурант уже был судим за аналогичное преступление. Сейчас ему грозит до 7 лет колонии.