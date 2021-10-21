17-летняя девушка без прав устроила смертельную аварию под Омском

Под Омском молодая девушка без прав устроила серьезную аварию. Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Накануне поздним вечером в серьезную аварию попали двое молодых людей. Все произошло в 23:40 в районе 23 километра на автодороге Омск-Муромцево. За рулем «Ниссан Альмера» сидела 17-летняя девушка без прав. Она, по предварительным данным, не справилась с управлением на ночной трассе и вылетела в кювет. Машина перевернулась.

После ДТП девушка-водитель скончалась на месте, а пассажир, 18-летний парень попал в больницу. По факту аварии проводится проверка, будут установлены все обстоятельства произошедшего.