В омском аэропорту будут базироваться самолеты авиакомпании Red Wings

Компания Red Wings согласилась базировать свои самолеты в Омске. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Довольно давно омский аэропорт остался без якорной компании. Постоянно ничьи самолеты в Омске не базировались. До 2008 года эти функции выполняла компания «Омскавиа», совершая регулярные рейсы в Москву и Сочи, а также в Германию (Ганновер, Франкфурт и Кельн), а также чартерами возил омичей на курорты Средиземноморья.

Как сообщил губернатор Омской области Александр Бурков в своем бюджетном послании, удалось достигнуть соглашения с одной из авиакомпаний. Она станет базовой для аэропорта.

- Мы пришли к соглашению с авиакомпанией «Ред вингс», которая будет базировать самолеты в омском аэропорту. Благодаря этому вырастет частота полетов и количество региональных маршрутов, - рассказал Бурков.

Также губернатор отметил, что это поможет увеличить пассажиропоток. В следующем году он может вырасти до 1,8 миллионов человек. Для сравнения в 2019 году до пандемии через омский аэропорт прошли 1,4 миллионов пассажиров.