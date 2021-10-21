В Омске планируют строительство нескольких крупных спортивных объектов

В Омске появится новый 25-метровый бассейн. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Омской области Александр Бурков выступил перед депутатами Заксобрания с бюджетным посланием. Не обошел он вниманием и тему спорта. Конечно, многих омичей сейчас волнует вопрос строительства «Арены Омск». Глава региона заверил, что «Авангард» начнет новый сезон в Омске.

Есть планы и по строительству других крупных спортивных объектов.

- Мы уже запускаем проект строительства 25-метрового бассейна на «Московке-2» в Омске. Удалось привлечь инвестора под концессию, а это позволит получить федеральную субсидию в сумме 250 млн. рублей. Поддержана заявка Омской области о долевом участии Федерации фехтования России в строительстве фехтовального центра в Омске. В следующем году мы должны начать проектирование профессионального центра стрелковой подготовки со всеми спортивными дистанциями, - рассказал Бурков.

Также в следующем году начнут проектирование биатлонно-лыжного комплекса в Советском округе, а стрельбища в Муромцево пройдут необходимое лицензирование.