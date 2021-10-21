Строительство нового онкоцентра в Омске запланировано на 2022 год

Строительство онкоцентра и поликлиники начнется в 2022 году.

В Омской области, как и в других регионах, важным остается вопрос здравоохранения, особенно в условиях пандемии. Необходимость уделять внимание развитию медицины подчеркнул и Александр Бурков в бюджетном послании, с которым он выступил перед депутатами Заксобрания. Глава региона рассказал, что в 2021 году проводится капитальный ремонт 50 учреждений здравоохранения, приобретено 1200 единиц медицинского оборудования.

- Мы продолжаем работу и над крупными проектами в сфере здравоохранения. Рассматриваем частную концессионную инициативу по строительству современного онкоцентра. Он будет включать в себя радиологический центр с 3 каньонами, стационар на 120 коек и поликлинику на 900 посещений в смену. Инвестор готов начать строительство этого центра стоимостью более 3,5 миллиардов рублей уже со следующего года, - отметил в своей речи Бурков.

Также губернатор отметил, что в 2022 году планируют построить 40 ФАПов и 22 врачебные амбулатории в нескольких районах области.