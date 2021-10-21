Прокуратура обязала «Омский каучук» привести в порядок загрязненный участок земли, который ждет рекультивации 9 лет

Свалку с ядовитыми отходами будут рекультивировать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Областная прокуратура после проверки обнаружила земельный участок, куда размещали отходы производства «Омского каучука». Полигон закрыли еще в 2012 году, но необходимые работы по рекультивации – несмотря на предписания Росприроднадзора – там не провели до сих пор.

– В связи с изложенным Омским межрайонным природоохранным прокурором в июне 2021 года в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на предприятие устранить нарушения законодательства об отходах производства и потребления, об охране земель и почв путем проведения работ по рекультивации земельного участка, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Советским районным судом требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.