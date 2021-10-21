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Общество21 октября 2021 8:11

Омский губернатор: У нас есть положительная динамика в сфере малого и среднего предпринимательства

Важной темой Александр Бурков считает и модернизацию водоснабжения в регионе
Источник:kp.ru
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Александр Бурков выступил с Бюджетным посланием перед ЗакСобранием.

Александр Бурков выступил с Бюджетным посланием перед ЗакСобранием.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Бюджетном послании губернатор затронул сразу несколько важных тем. Александр Бурков отметил, что удается постепенно восстанавливать предпринимательский сектор.

- Прирост налоговых поступлений составил 26 % или почти 2 млрд. По упрощенной системе налогообложения рост еще больше – плюс 42 %. И это даже несмотря на пониженные ставки по УСН, которые поддержали депутаты прошлого созыва. Мы предлагаем пониженные ставки по ряду налогов до конца 2024 года. Чтобы бизнес понимал условия работы в регионе на среднесрочную перспективу, - сказал губернатор.

Высказался Александр Бурков и о модернизации водоснабжения в регионе.

- Принципиально важно навести порядок в этой сфере. Поручаю Минэнерго актуализировать схемы водоснабжения и водоотведения всех муниципальных образований. Важно также провести анализ инвестиционных программ водоснабжающих организаций нашего региона и включить в них обновлённые мероприятия по строительству и ремонту систем водообеспечения, - подчеркнул Александр Бурков.