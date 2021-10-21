Губернатор: Ключевым событием в жизни региона станет празднование 200-летия Омской области

Ключевым событием в жизни региона станет празднование 200-летия Омской области в следующем году. Фото: ВКонтакте

В Бюджетном послании губернатор Александр Бурков отдельно остановился на реализации в Омской области нацпроекта «Культура». На эти цели будет направлено более полумиллиарда рублей.

- На эти средства проведем капитальный и текущий ремонт 40 домов культуры. Также продолжим реконструкцию и капитальный ремонт детских школ искусств и создание модельных библиотек в районах области, - подчеркнул Александр Бурков.

Как рассказал глава региона, до конца года должна быть завершена реновация культурного центра "Север" в Таре, отремонтировано 10 домов культуры и 33 детские школы искусств. Работы уже находятся в завершающей стадии.

В следующем году регион отметит большой праздник. Власти уже готовятся.

- На следующий год у нас большие планы и в сфере культуры. Ключевым событием в жизни региона станет празднование 200-летия Омской области. Запланированы ряд выставок, концертов, фестивалей. Будет снят художественно-документальный фильм. Мы активно готовимся к этому празднику, - сказал Александр Бурков.