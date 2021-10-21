Юридические лица могут обращаться в Омск РТС через мессенджеры

АО «Омск РТС» совершенствует онлайн-сервис для юридических лиц, делая его проще и удобнее. Теперь компании и индивидуальные предприниматели могут получить отсканированные копии документов в мессенджерах. Специалист вышлет сканы первичных документов: СФ, КСФ, АПП, акт сверки, а также проконсультирует на счёт оплаты и задолженности. В случае необходимости представитель АО "Омск РТС" свяжется с заявителем.

Для получения документов нужно написать сообщение в WhatsApp или Telegram по телефону: +7-965-980-56-06. Отметим, что этот номер доступен только для сообщений.