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Общество21 октября 2021 7:59

Юридические лица могут обращаться в Омск РТС через мессенджеры

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АО «Омск РТС» совершенствует онлайн-сервис для юридических лиц, делая его проще и удобнее. Теперь компании и индивидуальные предприниматели могут получить отсканированные копии документов в мессенджерах. Специалист вышлет сканы первичных документов: СФ, КСФ, АПП, акт сверки, а также проконсультирует на счёт оплаты и задолженности. В случае необходимости представитель АО "Омск РТС" свяжется с заявителем.

Для получения документов нужно написать сообщение в WhatsApp или Telegram по телефону: +7-965-980-56-06. Отметим, что этот номер доступен только для сообщений.